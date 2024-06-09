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Царьград

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Глава Адыгеи Кумпилов рассказал о возможном строительстве аэропорта в Майкопе

Глава Адыгеи Кумпилов рассказал о возможном строительстве аэропорта в Майкопе

Мурат Кумпилов рамках ПМЭФ-2024 отметил развитие туристического сектора в республике.Накануне глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе ПМЭФ-2024 отметил, что в Майкопе в скором времени может появиться аэропорт.

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