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Стоимость новогодней елки в центре Владивостока обойдется минимум в 1,2 миллиона рублей

Стоимость новогодней елки в центре Владивостока обойдется минимум в 1,2 миллиона рублей

Администрация Владивостока начала искать подрядчика на установку елки в центре города. Согласно документу, опубликованному в реестре закупок, начальная цена установки главного праздничного символа составит 1,2 миллиона рублей, сообщает PRIMPRESS.

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