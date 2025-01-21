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Царьград

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Матпомощь участникам СВО в Приморье увеличена до 1,4 млн рублей по инициативе Кожемяко

Матпомощь участникам СВО в Приморье увеличена до 1,4 млн рублей по инициативе Кожемяко

В Приморье по инициативе губернатора Олега Кожемяко увеличены выплаты участникам Специальной военной операции.

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