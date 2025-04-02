Глава МИД ФРГ Бербок: Европа продолжит помогать Молдавии бороться с Путиным

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Молдавии, что Европа продолжит помогать республике в борьбе с якобы попытками президента России Владимира Путина оказать влияние на страну.
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