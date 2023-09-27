Молдавия ищет «бесплатный мир» с Газпромом

Молдавия предложила мировое соглашение в споре с Газпромом. Ранее, страна не согласилась с выставленным газовой корпорацией РФ долгом, отсутствие которого подтвердили, специально нанятые, международные аудиторы.
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