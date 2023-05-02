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Столичные школьники посетили открытие навигации в Морском центре

Столичные школьники посетили открытие навигации в Морском центре

Московские школьники приняли участие в торжественном открытии навигации в Морском центре имени Петра Великого.

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