Столичные школьники посетили открытие навигации в Морском центре

Московские школьники приняли участие в торжественном открытии навигации в Морском центре имени Петра Великого.
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