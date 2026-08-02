Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дяди не самых честных правил: по пути в Европу республики экс-СССР ограбят до нитки.

Дяди не самых честных правил: по пути в Европу республики экс-СССР ограбят до нитки.

Премьер Армении Никол Пашинян после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным резко сменил тон, перейдя с «языка любви» на язык угроз.

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