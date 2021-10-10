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В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета

В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники министерства здравоохранения.

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