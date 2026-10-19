Смертельная авария произошла утром 19 октября в Южно-Сахалинске. При столкновении Nissan AD и Toyota Land Cruiser погибла пожилая пассажирка одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
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