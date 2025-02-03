В Омске раскрыто убийство, совершенное более 20 лет назад

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России задержали в Республике Крым мужчину, подозреваемого в убийстве жительницы Омска, совершенном 21 год назад.