Набиуллина: высокая инфляция мешает росту экономики

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Высокая инфляция мешает устойчивому экономическому росту. Как передает «ФедералПресс», об этом на пресс-конференции заявила руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, прокомментировавшая решение совета директоров Центробанка о повышении ключевой ставки.
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