США и Италия намерены наращивать консультации по вызовам со стороны КНР

В совместном заявлении главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и премьера Италии Джорджи Мелони по итогам переговоров сообщается о том, что Рим и Вашингтон будут увеличивать консультации по «благоприятным возможностям и вызовам» со стороны КНР.