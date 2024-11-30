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Царьград

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Глава Дагестана подтвердил безуспешную атаку ВСУ на Каспийск

Глава Дагестана подтвердил безуспешную атаку ВСУ на Каспийск

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотником Вооруженных сил Украины на объекты в Каспийске, заверив, что разрушений и жертв нет.

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