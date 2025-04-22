«Дебилы Макнамары»: зачем в армию США набирали умственно-отсталых

Наверняка многим зрителям показался странным эпизод картины Роберта Земекиса, снятый по одноименному роману Уинстона Грума, «Форрест Гамп», где главного героя, страдающего умственной отсталостью, принимают в ряды американской армии.
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