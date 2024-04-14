Многие считают нормой для мужчин сидеть в декрете, а для женщин — зарабатывать деньги. Психолог Лазарев рассказал, почему равенство мужчины и женщины — это заблуждение, как сейчас меняются традиционные представления о ролях в семье и как это влияет на нашу жизнь.