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Закон и Порядок

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Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Доходы топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году выросли на 18%. Эксперты объясняют это низкой базой 2022 года и инвестициями в отрасль со стороны властей, но говорят о проблемах из-за санкций и отсутствия экспортаФото: Михаил Терещенко / ТАСС Совокупная выручка топ-50 крупнейших российских компаний — разработчиков видеоигр по итогам 2023 года выросла на 18% и достигла 45,4 млрд руб.

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