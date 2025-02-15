В Челябинске продают огромный хостел за 220 млн рублей. Скрин

В районе Копейского шоссе в Челябинске выставили на продажу здание гостиницы на 530 койко-мест. Четырехэтажный корпус общей площадью в 4,5 тыс квадратных метров собственник готов отдать за 220 миллионов рублей.
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