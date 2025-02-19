Оригинальная Assassin's Creed III получила достижения в Steam Отличная новость для игро...

Оригинальная Assassin's Creed III получила достижения в SteamОтличная новость для игроков, которые не могут забросить игру, пока не пройдут ее до конца – не получат все достижения и не увидят их с гордостью в своем профиле.
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