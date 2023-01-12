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Гальтье о 2:0 с «Анжером»: «Доволен, что «ПСЖ» снова побеждает в Лиге 1»

Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча Лиги 1 с «Анжером» (2:0). «Доволен командой в том плане, что она снова побеждает (в предыдущем туре Лиги 1 парижане проиграли «Лансу» со счетом 1:3 – прим.

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