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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о состоянии «Локо»: «Не могу сказать, что оно упадническое. Мы сыгрываемся по ходу сезона, учитывая уход игроков, некоторые сочетания внедряем не от хорошей жизни»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов прокомментировал психологическое состояние команды после неудачного старта в Альфа-Банк РПЛ  и Фонбет Кубке России.

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