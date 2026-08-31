Курская область присоединилась к реставрации памятников архитектуры

В Курске реставрируют три исторических здания конца XIX века, два из них уже выставлены на торги до сентября 2026 года.
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