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Путин: РФ готова уйти хоть завтра, если Армении не нужна российская база в Гюмри

Путин: РФ готова уйти хоть завтра, если Армении не нужна российская база в Гюмри

Россия готова свернуть свою военную базу в Гюмри, если Армения считает, что она ей не нужна. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

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