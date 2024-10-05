Китайский, единоборства и барабаны: названы самые популярные детские кружки в сентябре

Аналитики Авито Услуг провели исследование для ZAB.RU, какие секции стали самыми популярными у жителей Дальнего Востока в сентябре 2024 года и как за год изменился спрос на дополнительные занятия для детей.
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