Родня нарушила последнюю волю Яниса Тиммы: адвокат Седоковой сделал заявление

Сегодня, 4 сентября, в Останкинском суде Москвы состоялось очередное заседание по разделу имущества. Адвокат Анны Седоковой дал понять, что родственники нарушили последнюю волю Яниса Тиммы.
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