Про ФАБы. ФАБов стало гораздо больше. Везде. Особенно там, где идти вперёд нужно каждый день. Это видно невооружённым взглядом.
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Про ФАБы. ФАБов стало гораздо больше. Везде. Особенно там, где идти вперёд нужно каждый день. Это видно невооружённым взглядом.
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