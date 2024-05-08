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Подарок президенту: британцы показали обновленный Rolls-Royce Cullinan

Подарок президенту: британцы показали обновленный Rolls-Royce Cullinan

Забавно, что премьера обновленного Rolls-Royce Cullinan совпала с дебютом рестайлинговой версии Aurus Senat, который в свою очередь был приурочен к инаугурации президента России! Это такой тонкий троллинг по-британски, призванный показать русским, какой должна быть настоящая автомобильная роскошь, а нее ее подобие, или действительно, случайное совпадение? Как бы то ни было, с обновлением первый кроссовер марки Rolls-Royce не далеко ушел от исходной версии, представленной в 2018 году.

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