Подарок президенту: британцы показали обновленный Rolls-Royce Cullinan

Забавно, что премьера обновленного Rolls-Royce Cullinan совпала с дебютом рестайлинговой версии Aurus Senat, который в свою очередь был приурочен к инаугурации президента России! Это такой тонкий троллинг по-британски, призванный показать русским, какой должна быть настоящая автомобильная роскошь, а нее ее подобие, или действительно, случайное совпадение? Как бы то ни было, с обновлением первый кроссовер марки Rolls-Royce не далеко ушел от исходной версии, представленной в 2018 году.