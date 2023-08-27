Новости, события, факты

146 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Отлови на улице мусульманина и попробуй ему втюхать свое знание Законов Бога. Получишь сполна!«Отцепитесь от ин...
  • Игорь Кузнецов
    Давайте разделим "духовное воспитание личности" и воспитание трудовых навыков с объяснением что такое "партиотизм". Г...«Отцепитесь от ин...
  • star
    мы это ждали 1,5 года,а тогда ,что мешало?"Натовская техник...

Что это за стон раздаётся над планетой? А, это Моргенштерн* просится назад в Россию

Что это за стон раздаётся над планетой? А, это Моргенштерн* просится назад в Россию

Нуу. это уже даже не "плач Ярославны". хотя сравнивать нежную Ярославну с персонажем, у которого на лбу выбиты три шестёрки (видимо, место себе забронировал) не просто неуместно, а даже кощунственно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Сулимин
Не Не Не.... у нас дерьма с избытком.
Ответить
1 час.
Н
Наталья
А кто, вообще-то, ему выдал российский паспорт. Проверить и выдворить к трём шестёркам.
Ответить
44 мин.
В
Вероника
Да я вообще была рада, что здыхались этого долбодятла! Не принимайте его обратно!!! Это шоколад, который пахнет совсем не шоколадом!
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх