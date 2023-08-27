Что это за стон раздаётся над планетой? А, это Моргенштерн* просится назад в Россию

Нуу. это уже даже не "плач Ярославны". хотя сравнивать нежную Ярославну с персонажем, у которого на лбу выбиты три шестёрки (видимо, место себе забронировал) не просто неуместно, а даже кощунственно.
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