Депутат рады: Блинкен своим визитом в Киев мог дать "психологический сигнал"

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может дать "мощный политический сигнал", но неизвестно, насколько он будет эффективным.
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