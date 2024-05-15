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Депутат рады: Блинкен своим визитом в Киев мог дать "психологический сигнал"

Депутат рады: Блинкен своим визитом в Киев мог дать "психологический сигнал"

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может дать "мощный политический сигнал", но неизвестно, насколько он будет эффективным.

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