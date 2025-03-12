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Василий Вакаров: ВСУ уходят из Курской области

Василий Вакаров: ВСУ уходят из Курской области

Почему ВСУ осуществляют маневр на «выгодные рубежи обороны»? Какие именно рубежи считаются «выгодными» на территории Украины? В чем заключается критика Зеленского в данной ситуации? Главнокомандующий Сырский заявил, что подразделения ВСУ успешно маневрируют на выгодные рубежи обороны.

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warig Рыжаков
Не уходят, а драпают, аж пятки сверкают.
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