Неудачный ремонт? Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал индивидуального предпринимателя Георгия Михайловича Барановского выплатить народному артисту России Филиппу Киркорову свыше 26,6 миллиона рублей.
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