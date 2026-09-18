Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 838 подписчиков

Неудачный ремонт? Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире

Неудачный ремонт? Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал индивидуального предпринимателя Георгия Михайловича Барановского выплатить народному артисту России Филиппу Киркорову свыше 26,6 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя