Ferrari запатентовала овальные поршни

По мнению компании Ferrari, такая конструкция может открыть новые возможности в проектировании ДВС. Ferrari подала заявку на патент в Европейское патентное ведомство на новую конструкцию двигателя, в котором используются овальные, а не обычные круглые поршни.
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