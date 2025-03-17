Клаксон
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Клаксон

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Ferrari запатентовала овальные поршни

Ferrari запатентовала овальные поршни

По мнению компании Ferrari, такая конструкция может открыть новые возможности в проектировании ДВС. Ferrari подала заявку на патент в Европейское патентное ведомство на новую конструкцию двигателя, в котором используются овальные, а не обычные круглые поршни.

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