Иван МАКЕЕВ ПОКА МОЖЕМ, НАДО ГОТОВИТЬСЯ - Это самые настоящие мрази, фашисты, с ними не говорить, их мочить надо, — Алексей Белоусов, молодой парень в камуфляжных футболке и бейсболке чуть краснеет от гнева.
Добровольцы идут на фронт, чтобы стать снайперами и артиллеристами. И просятся сразу в Курскую область
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Храни Вас Бог!
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18 час.
Юрий Золотарев
Самое время сказать: "Вставай, Россия!!". Как обычно в Истории России.
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18 час.
Адель Неважно
Да, сейчас контрактникам обещают по 400тыс рэ в месяц. Так да, почти 5 лимонов в год. Те какие ушли раньше( мобилизованные, контрактники, добровольцы) получают по 200. Сами форму покупают, обувь, сигареты, вкусняшки, то на генератор, то на лопаты и пр скидываются.. у них мало что остается, а то и не остается. Ну все относительно.. теперь Белоусов пришел, может форма появится.
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18 час.
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