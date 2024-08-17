Добровольцы идут на фронт, чтобы стать снайперами и артиллеристами. И просятся сразу в Курскую область

Адель Неважно

Да, сейчас контрактникам обещают по 400тыс рэ в месяц. Так да, почти 5 лимонов в год. Те какие ушли раньше( мобилизованные, контрактники, добровольцы) получают по 200. Сами форму покупают, обувь, сигареты, вкусняшки, то на генератор, то на лопаты и пр скидываются.. у них мало что остается, а то и не остается. Ну все относительно.. теперь Белоусов пришел, может форма появится.