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Культуромания

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«Лезгинка» представит программу «Мир сквозь танец» в Кремле

«Лезгинка» представит программу «Мир сквозь танец» в Кремле

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» под руководством заслуженного деятеля искусств России Джамбулата Магомедова выступит 24 сентября с сольной программой «Мир сквозь танец» на сцене Государственного Кремлевского дворца.

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