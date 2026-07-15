«Лезгинка» представит программу «Мир сквозь танец» в Кремле

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» под руководством заслуженного деятеля искусств России Джамбулата Магомедова выступит 24 сентября с сольной программой «Мир сквозь танец» на сцене Государственного Кремлевского дворца.
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