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Мировое обозрение

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В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

Дипломатические приемы — это всегда протокол, блеск и… риск. На прошлой неделе посольство Франции в Ереване оказалось в центре неловкого скандала: гости, праздновавшие День взятия Бастилии, массово пожаловались на симптомы пищевого отравления.

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