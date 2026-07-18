В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

Дипломатические приемы — это всегда протокол, блеск и… риск. На прошлой неделе посольство Франции в Ереване оказалось в центре неловкого скандала: гости, праздновавшие День взятия Бастилии, массово пожаловались на симптомы пищевого отравления.
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