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Сбылись ли слова Алисы Селезневой? Что сейчас с актерами «Гостьи из будущего»

Сбылись ли слова Алисы Селезневой? Что сейчас с актерами «Гостьи из будущего»

Все помнят классику советского кинематографа — пятисерийный фильм «Гостья из будущего». В немного грустной концовке фильма, главная героиня, стоя у машины времени, рассказывает советским пионерам, что х ждет в будущем.

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