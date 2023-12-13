Сбылись ли слова Алисы Селезневой? Что сейчас с актерами «Гостьи из будущего»

Все помнят классику советского кинематографа — пятисерийный фильм «Гостья из будущего». В немного грустной концовке фильма, главная героиня, стоя у машины времени, рассказывает советским пионерам, что х ждет в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии