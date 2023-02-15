Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как относится к тому, что после победы над Алексом Волкановски он не стал лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх