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Обрезка плодовых деревьев: когда лучше делать и как

Обрезка плодовых деревьев: когда лучше делать и как

Обрезку плодовых деревьев проводят регулярно. В первые годы она нужна для формирования структуры кроны, затем это санитарный и поддерживающий уход Для разных видов плодовых деревьев правила обрезки примерно одинаковые, но есть и отличия.

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