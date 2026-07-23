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В Испании предсказали сроки возвращения России в мировой футбол: «Сыграет на ЧМ-2030»

В Испании предсказали сроки возвращения России в мировой футбол: «Сыграет на ЧМ-2030»

Испанский спортивный журналист Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о возможном возвращении российских футбольных команд на международные соревнования.

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