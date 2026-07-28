Орешкин заявил о рисках хранения активов в валютах G7

Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов" заявил о высоком риске хранения международных резервов в валютах G7 и отметил, что Россия является одним из четырёх крупных центров суверенитета мира, несмотря на санкции и попытки изоляции.
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