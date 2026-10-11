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Ирина Лобачёва брала олимпийское серебро, а теперь тренирует детей на катке в торговом центре

Ирина Лобачёва брала олимпийское серебро, а теперь тренирует детей на катке в торговом центре

«Иногда смотрю на свои старые фотографии в жёлтом сарафане из Солт-Лейк-Сити и думаю: боже, какая же я там худая и счастливая.

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