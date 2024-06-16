Российские астрономы рассчитали возраст метеоритного потока Геминиды

Учёные из СПбГУ узнали возраст одного из мощнейших метеоритных поток С помощью численного моделирования учёные из Санкт-Петербургского университета определили возраст метеорного потока Геминиды, возникшего в результате распада крупного астероида.
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