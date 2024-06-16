Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Российские астрономы рассчитали возраст метеоритного потока Геминиды

Российские астрономы рассчитали возраст метеоритного потока Геминиды

Учёные из СПбГУ узнали возраст одного из мощнейших метеоритных поток С помощью численного моделирования учёные из Санкт-Петербургского университета определили возраст метеорного потока Геминиды, возникшего в результате распада крупного астероида.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх