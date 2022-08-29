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В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в краже дорогостоящего имущества предприятия

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в краже дорогостоящего имущества предприятия

Следственным отделом ОМВД России «Предгорный» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.

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