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Директор «Автомобилиста» о стройке новой арены: «Большинство оборудования ввозится из-за границы, как ни крути. Все крайне сложно предсказать»

Директор «Автомобилиста» рассказал о сложностях со стройкой новой арены.  «Что касается импортной инженерии, то в нынешние времена трудно что-либо гарантировать.

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