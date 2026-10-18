Лицензирование 1С: что важно знать при покупке в Екатеринбурге При покупке 1С в Екатеринбурге особое внимание стоит уделить лицензированию: от этого зависят легальность использования, удобство масштабирования и стоимость владения.
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