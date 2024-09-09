«Захлопнул дверь перед носом, а потом жалел»: Игорь Крутой раскрыл правду об отношениях Валерия Леонтьева с его отцом

Биография Валерия Леонтьева очень интересная и окутана многими тайнами и невероятными теориями. Например, согласно одной версии, его биологической матерью является не Екатерина Леонтьева, а ее дочь, то есть сестра певца, которая на момент его рождения была несовершеннолетней, поэтому мама девочки решила «усыновить» внука.