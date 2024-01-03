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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек выиграла 14-й матч подряд. Это ее самая длинная победная серия с 2022-го

Ига Швентек обыграла Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале United Cup – 6:2, 6:3. Для польки это 14-я победа подряд, в этих матчах она отдала только один сет.

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