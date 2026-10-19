Замечали ли вы, что старение порой приходит не с первыми морщинами или седыми волосами, а с ощущением, будто завтрашний день уже полностью известен? Та же чашка на кухне, те же новости по телевизору, один и тот же маршрут до магазина.
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