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Игрок «Манчестер Юнайтед» Майну стал самым подорожавшим футболистом мира

Игрок «Манчестер Юнайтед» Майну стал самым подорожавшим футболистом мира

Сведениями о том, цена каких футболистов выросла сильнее всего, поделился сайт Transfermarkt. Из представленных данных следует, что наиболее дорогим оказался представитель футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, за которого просят 35 миллионов долларов вместо требовавшихся ранее шести.

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