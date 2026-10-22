Когда снимали драку Саши Белого с Мухой, актёру Сергею Апрельскому досталось по-настоящему. Сам исполнитель Мухи впоследствии рассказывал, что после долгой постановочной схватки с Сергеем Безруковым у него оказались сломаны носовая перегородка и два ребра.