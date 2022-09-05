Подведены итоги третьего модуля программы подготовки управленческих кадров для ДФО

В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и принципы развития территорий на конкретных примерах, сообщает ИА PrimaMedia.
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